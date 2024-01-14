Мир 14 января 2024, 02:51 США обвинили Британию в сливе информации об ударе по хуситам Telegraph: США разочаровались в Британии из-за утечки данных об ударе по хуситам Unsplash

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США выразили разочарование из-за утечки в Великобритании информации о предстоящем ударе по йеменским хуситам. Об этом сообщило агентство The Telegraph.

Момент «напряженности» наступил, когда британская газета The Times опубликовала материал о заседании кабинета министров для обсуждения боевых действий на Ближнем Востоке. В США «выразили разочарование», так как подобные данные должны появляться только после возвращения военных на базу.

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«Беспокойство распространилось по Уайтхоллу, поскольку дипломатические и политические деятели пытались выяснить, откуда произошла утечка сообщений», — сообщило агентство.

В Минобороны Великобритании заявили, что им неизвестно о «разочаровании» США. Британские чиновники заявили, что утечка не оказала влияния на ход операции.

США и Великобритания 13 января вновь нанесли удары по военно-морской базе армии Йемена недалеко от Ходейды. Союзники поразили площадку, которую хуситы использовали для запуска ракет.