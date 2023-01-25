Мир 25 января 2023, 01:02 США обучат ВСУ применению Abrams в случае их поставок — Пентагон Пентагон: американские инструкторы обучат ВСУ применению танков Abrams в случае поставок YouTube

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Американские инструкторы будут обучать украинских военнослужащих обращению с танками M1 Abrams в случае их поставок, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Всегда, когда мы предоставляли Украине любые системы вооружения, мы предоставляли им возможности для обучения и техническое обеспечение», — отметил американский чиновник.

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Один из журналистов поинтересовался у Райдера, где могут проходить тренировки экипажей ВСУ. Однако представитель Минобороны США не стал отвечать на этот вопрос. Белый дом пока не готов объявить о поставках танков Abrams на Украину.

При этом в Европе полным ходом идет подготовка украинских солдат. Расширенная программа, рассчитанная на шесть недель, началась еще в середине января в Германии.

Ранее СМИ сообщили о возможной передаче Норвегией Киеву танков Leopard 2. По данным журналистов, ВСУ могут получить до восьми боевых машин из 36, находящихся в распоряжении норвежской армии.