США обсуждали с Украиной отъезд Зеленского в случае эскалации

Администрация президента США Джо Байдена обсуждала с руководством Украины возможность отъезда из страны президента Владимира Зеленского в том случае, если произойдет усиление эскалации. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Чиновники администрации Байдена обсуждали с украинским правительством планы относительно того, чтобы президент Владимир Зеленский покинул Киев в случае российского вторжения», — написал в Twitter журналист телеканала Ричард Энджел.

Обострение ситуации на юго-востоке Украины началось 17 февраля. Тогда представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о многочисленных обстрелах со стороны находящихся у линии соприкосновения частей вооруженных сил Украины.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили об эвакуации детей, женщин и пожилых людей на территорию РФ. Также в республиках были подписаны указы о всеобщей мобилизации.

21 февраля Пушилин и Пасчник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость территорий. В тот же день глава российского государства созвал внеочередное заседание Совбеза РФ, участники которого высказались за признание независимости.

Путин пообещал решить этот вопрос до конца дня.