Американские власти рассматривают вопрос введения санкций против близкого окружения президента России Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Рассматривается ряд санкций против его внутреннего круга», — ответила Псаки на вопрос, могут ли США объявить ограничительные меры против окружения российского лидера. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что пока США не собираются вводить превентивные санкции против России. Американские власти оставят ограничительные меры в качестве резервных действий. Как пояснил Кирби, к ним прибегнут, если Россия действительно решит «вторгнуться» на Украину.

Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет войны. Об этом говорят предложения по гарантиям безопасности, которые выдвинула российская сторона. Несмотря на все заявления властей России, страны Запада продолжают говорить о подготовке «вторжения» на украинскую территорию. Многие зарубежные СМИ писали, что военные действия начнутся 16 февраля, но российские войска в Киеве не появились.