США обсудят с Россией ситуацию в Белоруссии

Власти Соединенных Штатов обсудят с Москвой происходящее в Белоруссии. Американский президент Дональд Трамп не увидел в республике «много демократии» и заявил о «мирной демонстрации» оппозиции.

«Я люблю демократию, это важное слово, похоже, мы не видим много демократии в Белоруссии. Мы говорим со многими людьми, и в подходящее время мы будем говорить с Россией, будем говорить с другими. Но, определенно, это большая демонстрация и, определенно, она мирная», — приводит РИА «Новости» слова Трампа во время выступления в Белом доме.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее президент России Владимир Путин переговорил по белорусскому вопросу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства заявила, что преодолеть кризис в Белоруссии можно только если власти республики откажутся от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустят политических заключенных и вступят в национальный диалог с оппозицией и обществом

Массовые протесты оппозиции начались в Белоруссии 9 августа после того, как на выборах президента победил действующий глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%.