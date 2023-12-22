Мир 22 декабря 2023, 06:21 США убедили союзников разработать стратегию конфискации активов России NYT: США обсудили с союзниками конфискацию замороженных российских активов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На фоне сокращения поддержки из собственного бюджета США решили не отказываться от идеи конфисковать замороженные российские активы. Переговоры по линии министров финансов, дипломатов и юристов усилили в последние недели, сообщила газета The New York Times.

Американские и европейские чиновники сообщили журналистам, что на фоне ослабевания поддержки Украины Белый дом сигнализировал Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канаде о поддержке идеи конфисковать активы Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Администрация президента начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине.

Реклама

«Переговоры между министрами финансов, руководителями центральных банков, дипломатами и юристами в последние недели активизировались, поскольку администрация Джо Байдена оказывает давление на [союзников], чтобы они разработали стратегию к 24 февраля», — сообщил источник.

Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что без разрешения конгресса использовать российские активы не получится — это запрещено законом. Однако, по словам источников издания, все больше американских политиков стали поддерживать конфискацию, поэтому у Белого дома появился шанс получить нужные для этого полномочия.

Из 300 миллиардов долларов, заблокированных в западных странах, только пять хранились в США. Наибольшую часть заморозили в Бельгии.