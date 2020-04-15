США обновили рекорд смертности от коронавируса за сутки

В США за сутки скончались 2228 человек, которым диагностировали коронавирус. Показатели снижались несколько дней подряд. Всего в стране подтвердили более 608 случаев заражения.

Число жертв подсчитал Университет Джонса Хопкинса, который следит за ситуацией с коронавирусом по всему миру.

Накануне умерли 1509 американцев с COVID-19. Количество смертей уменьшалось четыре дня подряд, что дало повод говорить о сокращении летальных случаев на территории Соединенных Штатов.

По имеющимся данным, инфицированы 608 458 жителей США, скончались 26 033 пациента. Больше всего жертв — в Нью-Йорке. Врачи провели свыше трех миллионов тестов на коронавирус. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна прошла пик эпидемии.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась по стране и вышла за ее пределы. Сейчас во всем мире около 1,9 миллиона зараженных. С начала эпидемии, которая позже переросла в пандемию, скончались более 126 тысяч человек.