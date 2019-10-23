США обнаружили «дыры» в российско-турецком меморандуме

Специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что обнаружены многочисленные «дыры» в договоренностях, которые были достигнуты по сирийскому вопросу между Россией и Турцией.

По данным ТАСС, Джеффри уличил Москву в «размытых обязательствах». Он высказал сомнение, что у России имеются эффективные методы изгнать курдов из перечисленных в меморандуме районов. Соглашение между Турцией и Российской Федерацией, признал Джеффри, способно остановить Анкару от осуществления дальнейших действий.

Переговоры Путина и Эрдогана завершились. Главное Подробнее

Что бы не говорили в США, но после того, как президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, операция «Источник мира» Анкарой была свернута.

Переговоры лидеров двух стран длились более шести часов. Стороны подписали меморандум, в котором оговорено сохранение безопасной зоны между городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн, расположенными вдоль границы. Также сказано, что курдские формирования, по чьим контролем находится север Сирии, будут отброшены на расстояние более 30 километров до границы.

Содействовать выводу сил курдов будут сирийские военные и российская военная полиция. Действия начнутся с полудня 23 октября. В меморандуме указано, что их полномочия будут легитимны лишь вне зоны турецкой операции. Всего же на уход вглубь Сирии курдам дали несколько дней — до 18:00 29 октября.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что курдские формирования уже покинули зоны безопасности в Сирии. Однако, по его словам, постоянное перемирие в стране все еще является предметом дискуссий с Турцией.

«Мы получили сообщение от командующего сирийскими силами (курдов), что все их военные силы выведены из зоны безопасности, находящейся под контролем турецких военных… Наша команда продолжала консультации с обеими сторонами (курдами и турками) в надежде на то, что скоро будет достигнуто постоянное перемирие. Эти дискуссии ведутся», — процитировало Пенса РИА «Новости».

Вице-президент США отметил, что сейчас имеются возможности для установления «прочного перемирия».