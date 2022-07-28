США объявят Россию спонсором терроризма

Американские власти объявят Россию спонсором терроризма в Чечне, Сирии, Грузии и на Украине. Сенат США одобрил такую резолюцию, сообщило РИА «Новости».

«Сенат в США в среду принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине», — сообщило агентство.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее предупредил, что Россия относится к такому решению негативно. По его мнению, трудно сделать что-то, что испортит отношения двух стран еще больше. Первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа связал инициативу американских политиков с тем, что санкции оказались неэффективны.