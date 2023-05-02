Мир 02 мая 2023, 21:41 США объявят о выделении Украине новой военной помощи на $300 млн — СМИ Politico: США объявят о выделении Украине новой военной помощи на $300 млн 3 мая Pxhere

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Соединенные Штаты выделят новый пакет военной помощи киевскому режиму на 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов», — отметили в публикации.

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В новый пакет включат артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70. Объявление о выделении военной помощи Украине сделают в среду, 3 мая, уточнили в издании.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-конференции сообщил, что представители киевского режима получили почти все, о чем просили. Он также обмолвился, что Соединенные Штаты в скором времени передадут Украине новый пакет помощи.

В конце апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделил киевскому режиму еще 1,5 миллиарда евро в рамках пакета макрофинансовой помощи. Она подчеркнула, что ЕС продолжит помогать Украине.