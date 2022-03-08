США объявят о новых санкциях против России 8 марта

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, объявит о введении дополнительных санкций против России из-за событий на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные обновленного графика американского президента, опубликованные Белым домом.

Согласно графику, выступление Байдена пройдет в 10:45 по времени Вашингтона (в 18:45 по Москве).

Как напомнила газета «Известия», корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила о планах США ввести запрет на импорт российской нефти.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что решения о моратории на поставки российской нефти не принято. Она подчеркнула, что продолжаются переговоры со странами Евросоюза и другими участниками нефтяного рынка.

Пока же отказались от закупок российских энергоносителей британская British Petroleum и британско-голландская Shell.