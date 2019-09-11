США объявили шесть минут молчания в память о жертвах 9/11

Траурное мероприятие началось в 08:46 (15:46 по московскому времени) с объявления минуты молчания. Именно в это время 18 лет назад первый самолет, который захватили террористы запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида», врезался в северную башню Всемирного торгового центра.

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За время церемонии еще пять раз объявляли минуту молчания: в 09:03 (16:03 по Москве) — в это время другой самолет врезался в южную башню, в 09:37 (16:37 по Москве) — другой самолет столкнулся со зданием Пентагона, в 09:59 (16:59 по Москве) — обрушилась южная башня, в 10:03 (17:03 по Москве) упал четвертый захваченный самолет в районе Шенксвилла, и в 10:28 (17:28 по Москве) — обрушилась северная башня.

В память о трагедии, которая произошла в этот день 18 лет назад, зазвонили колокола церквей Нью-Йорка. Возле мемориала собрались родственники тех, кто погиб 11 сентября, а также во время других терактов, и начали зачитывать их имена. В течение всех трех часов, которые длилась церемония, там присутствовал почетный караул. В него входили сотрудники городской и транспортной полиции, а также службы пожарной охраны. Именно они самыми первыми оказались на месте терактов и помогали не только искать запертых под завалами погибших и выживших, но и разбирать разрушения.

После захода солнца возле мемориала включат 88 прожекторов, которые сформируют световые очертания разрушенных башен-близнецов. Они будут работать до рассвета.