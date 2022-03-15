США объявили санкции против представителей оборонного сектора России

Американские власти объявили о введении санкций против 11 представителей российского оборонного сектора. Ограничительные меры затронут людей высокого ранга, заявил Госдеп США.

«Государственный департамент продолжает налагать серьезные санкции на российских руководителей оборонной отрасли», — сообщила пресс-служба Госдепа.

Под американские санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Также в списке Госдепа оказались гендиректор компании «Рособоронэкспорт» корпорации «Ростех» Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее МИД Австралии объявил о введении новых санкций в отношении 33 «российских олигархов», видных бизнесменов и ближайших членов их семей. Всего против России ввели более 460 санкций. Ограничения касаются Центробанка, политических и военных деятелей, включая президента Владимира Путина, а также Совбеза, председателя совета директоров «Газпрома» Алексея Миллера и других.