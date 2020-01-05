США объявили об антироссийских уроках на Украине

Благодаря работе с украинской армией американцы выучились у ВСУ «российской тактике». Об этом заявил бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — сказал Тейлор в интервью ТСН.

Дипломат подчеркнул, что опыт украинских офицеров и солдат станет преимуществом, если придется воевать с Россией, передает Газета.ru.

Он заметил, что от украинцев американские военные узнали, как «воюют россияне» и что такое «российская тактика». При этом он выразил надежду, что США и Россия не будут воевать.

«Это для нас жизненно необходимые уроки, которые мы должны изучить», — заметил Тейлор.

Среди таких уроков он назвал использование дронов и особенности информационной войны. По его словам, важно научиться расшифровывать и выявлять, как российская дезинформация влияет на военных, гражданских, медиа, принятие решений.

Уильям Тейлор покинул свой пост в январе. Теперь поверенным США на Украине является Кристина Квин.