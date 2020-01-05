США объявили об антироссийских уроках на Украине
«Очень важно, что американская армия тесно сотрудничает с вооруженными силами Украины и учится у них», — сказал Тейлор в интервью ТСН.
Дипломат подчеркнул, что опыт украинских офицеров и солдат станет преимуществом, если придется воевать с Россией, передает Газета.ru.
Он заметил, что от украинцев американские военные узнали, как «воюют россияне» и что такое «российская тактика». При этом он выразил надежду, что США и Россия не будут воевать.
«Это для нас жизненно необходимые уроки, которые мы должны изучить», — заметил Тейлор.
Среди таких уроков он назвал использование дронов и особенности информационной войны. По его словам, важно научиться расшифровывать и выявлять, как российская дезинформация влияет на военных, гражданских, медиа, принятие решений.
Уильям Тейлор покинул свой пост в январе. Теперь поверенным США на Украине является Кристина Квин.