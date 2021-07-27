США объявили о возобновлении ускоренной депортации нелегалов

В США вновь будут в ускоренном режиме депортировать семьи нелегальных иммигрантов. В Министерстве внутренней безопасности США предупредили, что попытки незаконного проникновения в страну опасны.

«Начиная с сегодняшнего дня [с 26 июля], некоторые семьи <…> подлежат процедуре ускоренной депортации. Ускоренное выселение представляет собой законную, более ускоренную процедуру удаления тех семей, которые не имеют основания в соответствии с законодательством США находиться в Соединенных Штатах», — сообщили в министерстве.

При этом в ведомстве предупредили, что попытки попасть в США нелегально несут много опасностей. Они могут повлечь за собой долгосрочные иммиграционные последствия для тех, кто пытается это сделать.

Администрация Байдена-Харрис, по сообщению Министерства внутренней безопасности, работает над созданием безопасной, упорядоченной и гуманной иммиграционной системы.