Мир 15 сентября 2023, 22:38 США объявили о свободе выбора ВСУ для нанесения ударов Блинкен: США не поощряют удары по России, но оставляют выбор целей за ВСУ Pxhere

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США не поощряют удары ВСУ по российской территории с применением западного вооружения, но Вашингтон оставляет за Киевом прерогативу выбора целей. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

В ходе пресс-конференции Блинкен заявил, что когда речь заходит о том, как украинцам применять системы переданных Западом вооружений, выбор целей остается за Киевом. При этом он отметил, что Вашингтон не поощряет применение американских систем за пределами Украины.

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«Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — сказал Блинкен.

У властей США, как добавил Блинкен, вопрос о возможной передаче дополнительных видов вооружений ВСУ стоит на активном рассмотрении.

ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли удар по севастопольскому судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. Над городом сработала система ПВО, которая сбила семь крылатых ракет. Кроме того, три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота. Все украинские морские дроны были уничтожены.