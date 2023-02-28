Мир 28 февраля 2023, 20:27 США объявили о связи китайской компании с ЧВК «Вагнер» Представитель Госдепа Критенбринк заявил о сотрудничестве фирмы КНР Spacety с ЧВК «Вагнер» РИА «Новости»

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Командование частной военной компании «Вагнер» получало спутниковые снимки от внесенной в санкционный список США китайской компании Spacety. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

Он подчеркнул, что ведомство уже передало информацию странам-союзникам о готовности Китая предоставить России военную помощь для использования на Украине.

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«Фирма Spacety предоставляла спутниковые снимки ЧВК „Вагнер“», — заявил он.

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Министерство торговли США ввело ограничения на экспорт для китайской компании Spacety на основании информации о сотрудничестве фирмы с Россией в военной сфере. Фирма оказалась в так называемом стоп-листе, куда начали вносить бизнес-организации, заподозренные в поддержке российской армии и военно-промышленного комплекса, а также чья деятельность противоречит интересам США.

С предупреждением к китайским компаниям о серьезных последствиях за поддержку действий России на Украине выступил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что такое поведение скажется на отношениях Китая со многими странами мира, а не только с Америкой.