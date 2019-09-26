  • США объявили о санкциях против Китая из-за иранской нефти

    26 сентября 2019, 04:26

    Кирилл Фролов

    США вводят санкции против двух китайских компаний, а также пяти их сотрудников «за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана». Об этом на объявил госсекретарь Майк Помпео.
    США объявили о санкциях против Китая из-за иранской нефти

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    «Сегодня мы вводим санкции против некоторых китайских организаций за сознательную транспортировку нефти из Ирана вопреки санкциям Соединенных Штатов. Важно, что мы также налагаем санкции на руководителей этих компаний», — сказал он.

    По словам дипломата, это знак и другим странам, указывающий на то, что за сотрудничество с Ираном будет следовать наказание.

    По словам госсекретаря, ограничения служат тому, «чтобы лишить иранский режим критически важных доходов» от продажи нефти.

    Под санкции попали китайские компании Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian). Ранее США уже внесли в санкционный список фирмы, которыми владеют эти две компании.

    В мае 2018 года США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном. Тогда же были введены санкции против исламской республики, которые затем усилились. В ответ Тегеран стал требовать от Европы компенсаций и начал постепенно уходить от выполнения условий соглашения. Речь, в частности, идет о самостоятельном обогащении урана.