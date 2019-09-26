США объявили о санкциях против Китая из-за иранской нефти

Хасан Рухани повысил требования к новой ядерной сделке с США Подробнее

«Сегодня мы вводим санкции против некоторых китайских организаций за сознательную транспортировку нефти из Ирана вопреки санкциям Соединенных Штатов. Важно, что мы также налагаем санкции на руководителей этих компаний», — сказал он.

По словам дипломата, это знак и другим странам, указывающий на то, что за сотрудничество с Ираном будет следовать наказание.

По словам госсекретаря, ограничения служат тому, «чтобы лишить иранский режим критически важных доходов» от продажи нефти.

Под санкции попали китайские компании Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian). Ранее США уже внесли в санкционный список фирмы, которыми владеют эти две компании.

В мае 2018 года США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из ядерной сделки с Ираном. Тогда же были введены санкции против исламской республики, которые затем усилились. В ответ Тегеран стал требовать от Европы компенсаций и начал постепенно уходить от выполнения условий соглашения. Речь, в частности, идет о самостоятельном обогащении урана.