Мир 09 мая 2023, 23:45 США объявили о намерении продолжить подготовку солдат ВСУ Представитель Пентагона Райдер заявил об обучении двух тысяч солдат ВСУ РИА «Новости»

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Обучение по обращению с боевой техникой и тонкостям военного искусства в США проходят около двух тысяч солдат украинской армии. Но в ближайшее время американцы намерены обсудить продление этой программы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Он подчеркнул, что точные данные по количеству украинских военных лучше уточнить у командования Армии в Европе и Африке.

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«Я знаю, что около двух тысяч проходят сейчас тренировку. Мы сможем сохранять возможность тренировать украинцев, пока в этом есть потребность. Продолжим обсуждать с украинскими партнерами вопрос отправки дополнительных сил для обучения», — заявил Райдер.

Пентагон во вторник, 9 мая, объявил о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Часть этих средств военное ведомство направит на обучение бойцов ВСУ.

Также в пакет включили новые средства противовоздушной обороны, оборудование для интеграции западных пусковых установок и радаров с украинской инфраструктурой, а также боеприпасы для беспилотников и снаряды калибра 155 миллиметров. В Пентагоне добавили, что всю боевую технику они планируют закупить у частных компаний или стран-партнеров по НАТО.