США объявили новые санкции против России

США вместе с союзниками ввели новые санкции против России и Белоруссии. Причиной ограничений стала ситуация вокруг Украины, сообщил Белый дом.

Американские санкции распространяются на российские предприятия оборонного сектора. Всего под ограничительные меры попадают 22 предприятия, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты, беспилотники.

Также США объявят дополнительные санкции против организаций, «поддерживающих вооруженные силы России и Белоруссии». Еще американская сторона намерена ввести меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Ранее о введении новых санкций против России предупреждал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Россия должна вернуться к дипломатическим переговорам с Украиной, остановить проведение спецоперации и отвести свои войска.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у российской экономики есть запас прочности, чтобы устоять на ногах в условиях санкций. При этом он подтвердил, что на экономический сектор страны действительно оказывается серьезное давление.