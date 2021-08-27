США объявили награду за информацию об одном из лидеров «Талибана»*

Власти США выплатят пять миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая поможет в поиске одного из лидеров «Талибана»* Халила ур-Рахмана Хаккани. Его объявили террористом 10 лет назад. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Хаккани стал самопровозглашенным начальником службы безопасности в Кабуле после того, как талибы* вошли в афганскую столицу и захватили власть в республике. В интервью Al Jazeera он заявлял, что движение работает над восстановлением порядка в стране.

По данным NBC, Хаккани был объявлен в розыск правительством США в 2011 году. Американские власти заявляли, что он был привержен «Аль-Каиде»** и связан с другими террористическими группировками. Хаккани мог быть причастен к похищениям американцев с целью получения выкупа. Также он руководил оперативной группой, которая организовывала теракты с участием смертников против мирного населения.

Накануне в Кабуле прогремели несколько взрывов в районе аэропорта. По данным WSJ, число жертв превысило 100 человек. Ответственность за взрывы на себя взяла группировка ИГ***.

*«Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация.

**«Аль-Каида» — запрещенная в РФ террористическая организация.

***«Исламское государство», ИГ — запрещенная в РФ террористическая организация.