США объяснили заход в Черное море эсминца «Росс»

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит через северный пролив по пути в Черное море 23 февраля 2020 года, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — сказано в заявлении ВМС США.

Упомянутые операции продемонстрируют коллективную решимость обеспечить безопасность в регионе в рамках операции «Атлантическая решимость», отмечается в опубликованном сообщении. Операция, о которой идет речь, была запущена в 2014 году под эгидой НАТО после возвращения Крыма в состав России и начала конфликта на юго-востоке Украины. После этого корабли ВМС США начали регулярно заходить в Черное море.

«Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами», — добавил капитан эсминца Джон Д. Джон.

В сообщении подчеркивается, что постоянные операции в Черном море играют решающую роль для обеспечения безопасности на море и свободы судоходства.

О том, что американский ракетный эсминец «Росс» зашел в акваторию Черного моря, стало известно накануне. К слежению за ним приступили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Там отметили, что контролируют действия эсминца.

В декабре 2019 года этот же эсминец вошел в юго-западную часть Черного моря. Тот раз стал восьмым заходом американского корабля в черноморскую акваторию за прошлый год.