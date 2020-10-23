США объяснили утилизацию российских аппаратов ИВЛ мерами предосторожности

Российские аппараты ИВЛ «Авента-М» были уничтожены в США из предосторожности. Специалисты опасались пожаров, которые якобы могли произойти из-за приборов.

«В рамках мер предосторожности, для безопасности больных с COVID-19 и медицинского персонала, и учреждений аппараты были утилизированы в июле в соответствии с требованиями Агентства по охране окружающей среды», — приводит ТАСС сообщение Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

Также американская сторона объяснила, что знала о содержимом багажа рейса с гуманитарным грузом из России, который прибыл в страну в начале апреля. Но не выясняли подробности, пока самолет не приземлился в Нью-Йорке. Тогда специалисты осмотрели груз, выяснили, что аппараты ИВЛ «имели переменные стандарты напряжения от 110 до 220 вольт», и приняли по ним решение.

Ранее стало известно, что в США утилизировали приборы «Авента-М», доставленные из России в качестве гуманитарной помощи. В СМИ писали, что аппараты уничтожили по нескольким причинам. Первая — оопасность возгорания. В мае в двух российских больницах произошли пожары, в которых погибли пациенты с коронавирусом. Однако не доказано, что возгорание связано с аппаратами ИВЛ. Вторая причина — разница в работе электросетей России и США.