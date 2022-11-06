США объяснили Туркменистану выгоды от антироссийских санкций | 360°

Мир 06 ноября 2022, 21:11 США объяснили Туркменистану выгоды от антироссийских санкций Помощник госсекретаря Лу: США помогут Туркмении получить выгоду от санкций против России РИА "Новости"

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Власти США помогут получить правительству Туркмении как можно больше выгод от введения санкций против России. Об этом заявил помощник госсекретаря США в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад, сообщил ТАСС.

Лу привел в пример Казахстан. Он рассказал, что самые крупные банки в стране — «Альфа Банк» и «Сбербанк» — уже «перестали быть российскими». По его словам, местный бизнес получил большую выгоду от приобретения предприятий.

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«Мы будем очень рады работать с правительством Туркменистана и с представителями бизнеса для того, чтобы помочь им в получении большей пользы для них от санкционного режима», — сказал он.

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Помощник госсекретаря отметил, что Туркмении не стоит бояться санкций против России, потому что между странами не так много партнерских отношений.

«Единственная сфера, которая может пострадать в связи с санкционным режимом — это банковские операции через Россию», — сказал Лу.

Он добавил, что США будут работать с правительством Туркмении, чтобы деловые люди и предприятия в стране ощутили лишь небольшое влияние этого антироссийского режима.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия занимает ведущую роль среди торгово-экономических партнеров Туркмении и в дальнейшем готова расширить это сотрудничество. Российский лидер отметил, что объем товарооборота между двумя странами сократился во время пандемии, но уже в ближайшее время можно ждать улучшения ситуации.