США объяснили появление самолета-разведчика над «Северными потоками» | 360°

Мир 09 октября 2022, 23:21 Поделиться Telegram

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Viber США объяснили появление самолета-разведчика над «Северными потоками» Пентагон: самолет-разведчик совершал плановый полет над местом ЧП с «Северными потоками» РИА «Новости»

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«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, обнаруженный в данных слежения, совершал обычный морской разведывательный полет в Балтийском море, не связанный с утечками из трубопроводов „Северный поток“», — сказал источник в ВМС.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик пролетел рядом с местом ЧП на газопроводе спустя несколько часов после случившегося. Он вылетел из Исландии, и когда сейсмологи зафиксировали взрыв, был над Северным морем. Самолет, согласно данным, в разное время приближался к месту аварии на 24 и четыре километра.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2». По предварительным данным, произошла умышленная диверсия. Многие уже указали на то, что больше всего случившееся выгодно США.

Ранее представитель МИД Китая Хуа Чуньин вспомнила об угрозах Байдена «покончить с „Северным потоком“». Она опубликовала в Twitter скриншоты с его цитатами.

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