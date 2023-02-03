Мир 03 февраля 2023, 22:28 США объяснили отказ от удара по китайскому зонду безопасностью людей Президент Байден согласился не сбивать китайский зонд из-за риска людей на земле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден прислушался к совету главы Пентагона Ллойда Остина, что сбивать китайский «шар-шпион» не нужно. Это связано с рисками для людей на земле, сообщил Белый дом.

Американские военные зафиксировали разведывательный воздушный шар Китая над территорией США 3 февраля и начали отслеживать его передвижение. Об этом сразу же сообщили главе государства. .

Реклама

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что президент должен был отдать приках как можно скорее сбить иностранный зонд, вошедший в воздушное пространство страны. Она заверила, что бывший американский лидер Дональд Трамп не допустил бы подобного инцидента.

Реклама

МИД КНР направил американским властям ответ на данные Пентагона по поводу «разведывательного воздушного шара». В китайском ведомстве заверили, что неопознанный летающий объект, который накануне зафиксировали в небе над США, является метеорологическим зондом, который потерял управление из-за сильного ветра.