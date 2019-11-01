  • США объяснили незаконное удержание сирийских нефтяных месторождений

    01 ноября 2019, 11:26

    Ольга Ситникова

    Глава Министерства обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные контролируют месторождения нефти в Сирии, чтобы защитить их от ИГ* и обеспечить доступ курдским радикалам SDF. Об этом сообщило ИА Nation News.

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    Марк Эспер также отметил, что американские военные позволяют «Демократическим силам» выполнять необходимую миссию в регионе.

    По словам министра, США «ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там».

    Ранее стало известно, об американском контроле над месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, когда был жив Абу Бакр аль-Багдади, ценные запасы финансировали террористов. Теперь же Штаты дадут «серьезный ответ любым силам», которые попытаются захватить месторождения.

    *ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.