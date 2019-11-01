США объяснили незаконное удержание сирийских нефтяных месторождений

США решили заработать на сирийской нефти. И Россия должна им помешать Подробнее

Марк Эспер также отметил, что американские военные позволяют «Демократическим силам» выполнять необходимую миссию в регионе.

По словам министра, США «ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там».

Ранее стало известно, об американском контроле над месторождениями на северо-востоке Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. По его словам, когда был жив Абу Бакр аль-Багдади, ценные запасы финансировали террористов. Теперь же Штаты дадут «серьезный ответ любым силам», которые попытаются захватить месторождения.

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.