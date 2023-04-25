Мир 25 апреля 2023, 16:20 США объяснили Казахстану последствия помощи России в обходе санкций Минфин США предупредил Казахстан о риске санкций за помощь России в обходе ограничений РИА «Новости»

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США вынесли предупреждение Казахстану о риске применения вторичных санкций к банкам и компаниям республики. Меры примут в случае оказания помощи России при обходе наложенных Западом финансовых и торговых ограничений. Об этом во время круглого стола в Астане сообщила помощник главы американского Минфина Элизабет Розенберг, ее слова привело РИА «Новости».

«Риск в отношении казахстанских банков и компаний, как и самой республики, все больше растет», — сказала Розенберг.

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Она отметила, что американская сторона находится «в постоянном контакте» как с представителями частного сектора, так и правительства. США, по словам чиновницы, ясно обозначили «риски и последствия, которые возникнут в случае помощи России при обходе мер экспортного контроля».

Ранее американский Минфин сообщил о выявлении возможной схемы обхода российскими экспортерами нефтяного потолка. В ведомстве допустили, что Россия использует для этого порты в Тихом океане, поставляя энергоноситель по стоимости выше ценового потолка.

Представитель Кремля Песков заявлял, что новые антироссийские санкции спровоцируют мировой кризис, писал RT.