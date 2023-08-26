Мир 26 августа 2023, 08:53 США объяснили атаки дронов на Россию желанием ВСУ реабилитироваться в глазах жителей NYT: ВСУ атакуют объекты РФ дронами для поднятия морального духа украинцев Denis Bocharov/news.ru/globallookpress

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ВСУ предпринимают попытки ударов по российским объектам с беспилотников, поскольку желают поднять дух украинцев. Об этом написало американское издание The New York Times.

«Удары украинских дронов по России — послание для собственного народа. <…> Украина посылает убедительный сигнал о том, что все еще может нанести ответный удар», — говорится в публикации.

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Ее автор отметил, что это особенно актуально в свете медленного продвижения контрнаступления ВСУ.

При этом журналист привел слова американских чиновников о том, что атаки «не нанесли существенного ущерба российской боевой мощи».

При этом старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Татьяна Становая, чей комментарий приводится в материале, считает, что украинские силы «делают все, что могут в своих нынешних обстоятельствах».

В ночь на 25 августа, около 03:00, украинские боевики в очередной раз попытались ударить по московским объектам с помощью беспилотника самолетного типа. Средства противовоздушной обороны уничтожили дрон над Истринским округом Подмосковья.