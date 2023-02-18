Мир 18 февраля 2023, 16:43 США обеспокоились улучшением отношений России и Китая Вице-президент Харрис сообщила об обеспокоенности США хорошими отношениями России и КНР РИА «Новости»

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Хорошие отношения России и Китая после начала специальной операции на Украине серьезно беспокоят США. Об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции заявила американский вице-президент Камала Харрис, слова которой привел ТАСС.

«Нас серьезно беспокоит улучшение отношений Китая и России после начала специальной операции на Украине», — сказала Харрис.

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В начале текущей недели глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел рабочую встречу с заместителем руководителя МИД Китая Ма Чжаосюй.

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Стороны обсудили вопросы региональной и глобальной повестки, а также сотрудничества обеих стран. Дипломаты высоко оценили совместную работу в области международных объединений и организаций, а также подчеркнули неприятие санкционной политики со стороны отдельных государств.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден предупредил лидера Китая Си Цзиньпиня о последствиях в случае поддержки России в спецоперации