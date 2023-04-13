Мир 13 апреля 2023, 01:34 США обеспокоились тесными связями Венгрии с Россией Посол США в Будапеште Прессман заявил об обеспокоенности тесными связями Венгрии с Россией Pixabay

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Посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил об обеспокоенности американского правительства тесными связями Венгрии с Россией. Так он прокомментировал введение санкций против находящегося в Будапеште Международного инвестиционного банка (МИБ) и его дочернего предприятия в Москве, написал ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что венгерское правительство продолжает поддерживать тесные связи с Россией», — сообщил дипломат.

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По его мнению, МИБ со штаб-квартирой в Будапеште контролируется Россией, из-за чего США ввели санкции против учреждения и его высших должностных лиц.

В частности, под ограничения попали три нынешних и бывших руководителя банка. Это россияне Николай Косов, Георгий Потапов и венгр Имре Ласлоцки. По утверждению американского Минфина, МИБ якобы «позволяет России усилить свое разведывательное присутствие в Европе, открывает двери для деятельности Кремля по оказанию вредоносного влияния в Центральной Европе и на Западных Балканах, а также может использоваться для коррупции и незаконного финансирования, включая обход санкций».

Ранее сообщалось, что Венгрия пролонгировала соглашение с Россией о дополнительных поставках газа. Стороны также договорились о льготном режиме оплаты за часть топлива.