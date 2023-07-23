Мир 23 июля 2023, 02:48 США обеспокоились распространением китайских беспилотных авто в стране Reuters: США встревожились китайскими беспилотными авто из-за угрозы нацбезопасности РИА «Новости»

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Министр транспорта США Пит Буттиджич выразил обеспокоенность распространением в стране китайских беспилотных автомобилей. По его словам, он опасается угрозы национальной безопасности, написало Reuters.

«Говорим ли мы об аппаратном или программном обеспечении, точно так же, как есть опасения по поводу телекоммуникаций или TikTok, есть опасения по поводу транспортных технологий», — озадачился министр.

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Также Буттиджич раскрыл содержание письма от политиков из конгресса США. Те испугались тестирования китайских беспилотных автомобилей на американских улицах. По мнению авторов обращения, китайские беспилотники могут собирать определенную информацию «об американском народе и инфраструктуре» для дальнейшей передачи Коммунистической партии страны.

Как пример авторы письма привели семь работающих в США китайских фирм, в частности, стартап Apollo и роботакси Pony.a. Конгрессмены посчитали, что США должны запретить тестирование беспилотников в стране.

Ранее сообщалось, что в Белграде дочерняя компания «Яндекса» Self-Driving Group начала тестирование беспилотных машин.