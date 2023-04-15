Мир 15 апреля 2023, 22:42 США обеспокоились из-за российской торпеды «Шквал» 19FortyFive: российская торпеда «Шквал» представляет угрозу для американских кораблей Pxhere

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Российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» несет угрозу для американских кораблей и подлодок. Такое мнение выразил военный эксперт Крис Осборн в материале для 19FortyFive.

Он отметил, что скорость российской торпеды достигает 370 километров в час. Это в четыре раза превышает скорость многих других подобных боевых снарядов.

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«Таким образом, огромная разница в скорости увеличивает риски для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся ускользнуть от обнаружения», — констатировал Осборн.

По его словам, Пентагон может обеспокоиться из-за дальности этой торпеды в семь тысяч метров. У американцев есть только один способ предотвратить угрозу «Шквала». Им нужно найти российскую подводную лодку с этой торпедой до того, как Россия сможет его запустить, заключил он.

Полковник США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины желают убить главу киевского режима Владимира Зеленского из-за его предательства. Также, по его словам, среди ВСУ процветает бешеная коррупция.