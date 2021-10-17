Запуск китайской гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом обеспокоил военное руководство США. Ведомство поразилось возможностям Китая в этой сфере, сообщила газета Financial Times.

Ракета с ядерным зарядом, по информации газеты, пересекла низкоорбитальное пространство, а потом снизилась для поражения намеченной цели. По сообщениям источников издания, она не попала в цель, не долетев около 30 километров.

Пентагон отметил, что возможности Китая в запуске гиперзвуковых ракет превзошли ожидания военных США. Официальные лица уже выразили озабоченность в связи с испытанием ракеты, отметив, что развитие военных возможностей усиливает напряженность в регионе.

Источники газеты отметили, что в американском посольстве в Китае посчитали, что военная политика КНР всегда носила «оборонительный характер».

В министерстве обороны России заявили, что деятельность оборонных ведомств Китая и России предусматривает комплекс политических, военных и военно-технического характера, экономических мероприятий. Страны планируют укрепить национальную безопасность.