Мир 04 мая 2023, 15:54 США обеспечили Украину всем необходимым для контрнаступления Белый дом: США обеспечили Украину всем необходимым для наступления в ближайшее время Pxhere

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Соединенные Штаты обеспечили киевский режим всеми нужными средствами для проведения обещанного контрнаступления в ближайшее время. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире канала CNN.

«У Украины есть все необходимое для того, чтобы проводить контрнаступление в ближайшие недели и месяцы», — сказал он.

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Кирби пояснил, что не стал бы раскрывать сроки проведения контрнаступления, даже если бы имел точные данные об этом. По его словам, объявление такого рода должен делать президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что американская администрация не поддерживает киевский режим в идее возможной атаки по российской территории. Так она отреагировала на попытку украинской стороны ударить дронами по Кремлю.

Кирби уже говорил о том, что США не причастны к атакам беспилотников по Москве. Он подчеркнул, что Штаты не знаю, кто действительно стоял за ударами по Кремлю.