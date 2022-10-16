США взяли на себя охрану границ Швеции до вступления в НАТО | 360°

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США взяли на себя охрану границ Швеции до вступления в НАТО

SVT: Швеция заключила с США новый договор о военном сотрудничестве для укрепления границ

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Швеция подписала с США новое соглашение об обеспечении безопасности границ во время вступления страны в Североатлантический блок. Об этом сообщил телеканал SVT.

Заявление прокомментировали начальник штаба сухопутных сил США генерал Джеймс Макконвилл и командующий шведской армией Карл Энгельбректсон.

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Макконвилл обратил внимание, что важность сотрудничества между двумя странами сейчас максимальна, Пентагон готов к защите Швеции. Соглашение расширяет возможности для проведения совместных военных операций в период подачи заявки на членство страны в НАТО.

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Энгельбректсон отметил, что другом США быть хорошо, когда «речь идет о войне».

В комментарии телеканала подчеркивается, что Швеция стала значимой страной для Америки совершенно неожиданно.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут стать государствами-членами военно-политического блока НАТО к концу декабря 2022 года. Протоколы о вступлении двух стран в Альянс ратифицировали 27 из 30 государств блок. С выбором медлят Венгрия, Словакия и Турция.

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