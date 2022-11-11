Мир 11 ноября 2022, 00:36 США обещали продолжить военную поддержку Украине Госдеп: США продолжат поставлять системы ПВО украинским военным

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Соединенные Штаты планируют продолжать предоставлять военную помощь Украине, что включает поставки систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается Украины, то мы продолжим оказывать ей необходимую помощь в сфере безопасности, что также включает системы класса „земля — воздух“», — отметил он на брифинге.

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Накануне США приняли решение выделит Киеву очередной пакет военной помощи, которая составляет 400 миллионов долларов. Как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, Белый дом прикладывает все усилия, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для самообороны.

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Ранее власти Италии сообщили о прекращении поставок нового вооружения на Украину, однако отметили, что в будущем ситуация может измениться. По словам главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сейчас приоритетным является сбор средств на восстановление гражданских объектов на Украине.