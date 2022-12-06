Мир 06 декабря 2022, 00:38 США обещали не покупать российскую нефть для стратегического резерва Белый дом: США не намерены пополнять свой резерв за счет закупки российской нефти РИА «Новости»

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Соединенные Штаты не планируют пополнять свой нефтяной резерв за счет закупки российской нефти. Такое заявление сделал Белый дом, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время очередного брифинга ответила на вопрос журналистов о том, рассматривает ли Вашингтон возможность закупки российской нефти для пополнения национальных запасов.

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«Нет, потому что ввоз российской нефти в США был запрещен», — напомнила Жан-Пьер.

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Ранее американская администрация заявляла, что планируют начать закупку нефти для восполнения своего стратегического нефтяного резерва, когда цена на нее опустится примерно до 70 долларов за баррель.

Страны «Большой семерки», Евросоюз и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что введенный потолок цен на российскую нефть не особо скажется на мировом рынке в долгосрочной перспективе.