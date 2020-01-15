Премьер Малайзии напомнил США об итогах вьетнамской войны
Комментируя убийство иранского командующего генерала Касема Сулеймани, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад напомнил Соединенным Штатам, чем закончилась война во Вьетнаме. Об этом сообщило РИА ФАН.
Мохамад заявил, что вьетнамская война показала, как оснащенная по последнему слову техники могущественная страна может потерпеть поражение от более отсталой армии.
Напомним, генерал Сулеймани погиб в результате авиаудара США. Ответом Тегерана стал удар по двум американским военным базам в Ираке.
Убийство иранского генерала осудили многие страны, включая партнеров США по блоку НАТО. В частности, законность действий американских военных поставили под сомнения власти Канады и Германии.