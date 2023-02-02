02 февраля 2023, 04:13
США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО — Нарышкин
Директор СВР Нарышкин: США затрачивают все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО
США все больше сил затрачивают на сохранение единства стран НАТО для агрессии против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в комментарии РИА «Новости».
«Должен сказать, что американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», — отметил Нарышкин.
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Вашингтон, как отметил директор СВР, тут же жестко ставит на место сомневающихся партеров по Североатлантическому альянсу. По словам Нарышкина, так было в отношении попыток немецкого канцлера Олафа Шольца «проявить сомнения и несколько отстраниться от того, чтобы усилить позиции Германии в противостоянии Германии с Россией».
Нарышкин также отметил, что желаниям стран НАТО о стратегическом поражении России не суждено сбыться. Он объяснил, что ставки Североатлантического альянса повышаются в силу того, что у его стран-участниц сохранились мечты об этом.
НАТО
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