Мир 02 февраля 2023, 04:13 США нужно все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО — Нарышкин Директор СВР Нарышкин: США затрачивают все больше усилий, чтобы сохранить единство НАТО

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США все больше сил затрачивают на сохранение единства стран НАТО для агрессии против России. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в комментарии РИА «Новости».

«Должен сказать, что американцам приходится затрачивать все больше и больше усилий, чтобы удержать страны альянса в едином строю в отношении агрессии НАТО против Российской Федерации», — отметил Нарышкин.

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Вашингтон, как отметил директор СВР, тут же жестко ставит на место сомневающихся партеров по Североатлантическому альянсу. По словам Нарышкина, так было в отношении попыток немецкого канцлера Олафа Шольца «проявить сомнения и несколько отстраниться от того, чтобы усилить позиции Германии в противостоянии Германии с Россией».

Нарышкин также отметил, что желаниям стран НАТО о стратегическом поражении России не суждено сбыться. Он объяснил, что ставки Североатлантического альянса повышаются в силу того, что у его стран-участниц сохранились мечты об этом.