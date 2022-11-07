Мир 07 ноября 2022, 23:20 США нужно поддерживать каналы диалога с Россией — Госдеп Госдеп США: диалог с Россией нужно поддерживать, несмотря на напряженность Публичное достояние

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Белый дом считает, что необходимо поддерживать каналы диалога с Россией — даже несмотря на напряженность. Об этом заявили в Государственном департаменте США.

Как сообщили в Госдепе, именно продление зерновой сделки в США станет шагом к деэскалации со стороны российских властей.

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При этом представители Госдепа заявили, что решительной победы на Украине не будет, а конфликт нужно закончить с помощью диалога. Также отмечалось, что американские власти поддерживают обсуждение двусторонних тем с Россией, но избегают диалога о контурах урегулирования ситуации на Украине.

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Ранее официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс сообщил, что Вашингтон придерживается принципа «ничто об Украине без Украины», писал RT.