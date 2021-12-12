Власти США никогда не думали об отправке своих военных на Украину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. При этом он добавил, что в случае эскалации ситуации последуют экономические решения.

«Никогда не было таких планов», — ответил президент США на вопрос журналиста о том, отказались ли власти от идеи отправки войск на Украину. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Байдена, если произойдет эскалация ситуации, то встанет вопрос об экономических последствиях. Он подчеркнул, что в этом случае отношение всего мира к России значительно изменится.

Ранее американский лидер говорил, что у США и НАТО нет обязательств по военной защите территории Украины. Он также подчеркивал, что в повестке нет возможности применения военнослужащих США для обороны этой страны в одностороннем порядке.

Западные страны в последнее время все чаще заявляют о «российской агрессии» и стягивании военных к украинской границе. Но власти России уже неоднократно отмечали, что ни о каком вторжении речи не идет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия может перебрасывать войска в пределах страны на свое усмотрение.