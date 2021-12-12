США никогда не планировали отправлять войска на Украину — Байден
Байден: у США никогда не было планов об отправке войск на Украину
Власти США никогда не думали об отправке своих военных на Украину. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. При этом он добавил, что в случае эскалации ситуации последуют экономические решения.
«Никогда не было таких планов», — ответил президент США на вопрос журналиста о том, отказались ли власти от идеи отправки войск на Украину. Цитату привело РИА «Новости».
По словам Байдена, если произойдет эскалация ситуации, то встанет вопрос об экономических последствиях. Он подчеркнул, что в этом случае отношение всего мира к России значительно изменится.
Ранее американский лидер говорил, что у США и НАТО нет обязательств по военной защите территории Украины. Он также подчеркивал, что в повестке нет возможности применения военнослужащих США для обороны этой страны в одностороннем порядке.
Западные страны в последнее время все чаще заявляют о «российской агрессии» и стягивании военных к украинской границе. Но власти России уже неоднократно отмечали, что ни о каком вторжении речи не идет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напоминал, что Россия может перебрасывать войска в пределах страны на свое усмотрение.