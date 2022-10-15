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США нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня» — СМИ

Yahoo News Japan: США нечего противопоставить российскому «оружию Судного дня»

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Американским властям нечем ответить на российское «оружие Судного дня». Об этом написало издание Yahoo News Japan, говоря о ядерной торпеде «Посейдон».

«В разгар украинского кризиса мир пристально следит за разрабатываемым российским ядерным оружием, которое может угрожать концом света, — торпедой „Посейдон“. Это так называемое современное „оружие Судного дня“» — заявили авторы статьи.

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Они отметили, что торпеда может двигаться под водой и создавать при взрыве цунами высотой 500 метров. Для сравнения журналисты привели высоту Статуи Свободы, составляющую всего 93 метра. Волна сможет накрыть даже Эмпайр-стейт-билдинг высотой 443 метра.

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«У США в свою очередь нет оружия, сравнимого с „Посейдоном“, поэтому российская торпеда представляет для них серьезную угрозу», — подчеркнули японские журналисты.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с «360» усомнился в том, что мегатонный снаряд может вызвать цунами со стометровыми волнами. Для этого у берега с пологим дном нужно одновременно взорвать сразу несколько боеголовок. Беспокойство других стран относительно радиоактивного цунами сильно преувеличено.

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