Мир

27 января 2023, 12:11

США не запрещали Турции принимать авиарейсы из России — РИА «Новости»

РИА «Новости»: Турция не получила от США запрета принимать самолеты из России

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Авиакомпании и аэропорты Турции не получали от Соединенных Штатов указаний, связанных с недопуском в страну самолетов из России американского производства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Минтранс РФ заявил, что изучает информацию.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

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Минтранс ответил, что прокомментирует ситуацию после проведения собственного расследования.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что якобы Соединенные Штаты давят на Турцию и просят ее запретить принятие и обслуживание рейсов авиакомпаний из России. Речь идет об эксплуатируемых РФ лайнерах американского производства.

По данным издания, в декабре 2022 года помощник главы Минторга США Теа Розман Кендлер сообщила турецким чиновникам позицию Белого дома. Газета предположила, что эта ситуация покажет, смогут ли Штаты и их союзники преуспеть в изоляции России в долгосрочной перспективе.

Авиация

Турция

Россия

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