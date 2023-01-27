Мир 27 января 2023, 12:11 США не запрещали Турции принимать авиарейсы из России — РИА «Новости» РИА «Новости»: Турция не получила от США запрета принимать самолеты из России Unsplash

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Авиакомпании и аэропорты Турции не получали от Соединенных Штатов указаний, связанных с недопуском в страну самолетов из России американского производства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Минтранс РФ заявил, что изучает информацию.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

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Минтранс ответил, что прокомментирует ситуацию после проведения собственного расследования.

По данным издания, в декабре 2022 года помощник главы Минторга США Теа Розман Кендлер сообщила турецким чиновникам позицию Белого дома. Газета предположила, что эта ситуация покажет, смогут ли Штаты и их союзники преуспеть в изоляции России в долгосрочной перспективе.