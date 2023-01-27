27 января 2023, 12:11
США не запрещали Турции принимать авиарейсы из России — РИА «Новости»
РИА «Новости»: Турция не получила от США запрета принимать самолеты из России
Авиакомпании и аэропорты Турции не получали от Соединенных Штатов указаний, связанных с недопуском в страну самолетов из России американского производства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Минтранс РФ заявил, что изучает информацию.
«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
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Минтранс ответил, что прокомментирует ситуацию после проведения собственного расследования.Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что якобы Соединенные Штаты давят на Турцию и просят ее запретить принятие и обслуживание рейсов авиакомпаний из России. Речь идет об эксплуатируемых РФ лайнерах американского производства.
По данным издания, в декабре 2022 года помощник главы Минторга США Теа Розман Кендлер сообщила турецким чиновникам позицию Белого дома. Газета предположила, что эта ситуация покажет, смогут ли Штаты и их союзники преуспеть в изоляции России в долгосрочной перспективе.
Авиация
Турция
Россия
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