Мир 08 декабря 2022, 20:43 США не запрещали пользоваться американским оружием против Крыма Глава МИД Украины Кулеба: США не запрещают использовать американское оружие против Крыма freepik

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Соединенные Штаты не запрещают Украине пользоваться оружием, которое они поставили, против Крыма. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Украина обещала США не пользоваться поставляемым американцами оружием для ударов по российским территориям. По словам Кулебы, обязательство не распространяется на Крым из-за его признания в мире украинской территорией.

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Украинский министр подчеркнул, что киевские власти никогда не согласятся на мирное урегулирование конфликта, если Крым и Донбасс останутся под контролем России. Украина собирается забрать эти территории.

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«Некоторые военным путем, другие — дипломатическим», — заявил Кулеба.

Он обратился к мировому сообществу и призвал не бояться «развала России». Глава МИД Украины отметил, что соседняя страна не может быть нормальным членом международного сообщества.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США собираются сохранить поставки оружия на Украину минимум до 2025 года, чтобы продолжить подогревать конфликт.