Мир 02 мая 2023, 19:06 США «не заметили» попытки Киева скрыть правду о трагедии в Одессе — Посольство России РИА «Новости»: США проигнорировали попытки Киева скрыть правду о трагедии в Одессе Lsimon / CC BY-SA 4.0 / Википедия

Читать 360tv в

Власти США предпочли «не заметить» уничтожения Киевом улик и сокрытия правды о трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.

«Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединенных Штатах решили этого „не заметить“», — передали в распространенном сообщении.

Реклама

Девять лет назад, 2 мая, национал-радикалы заживо сожгли 48 человек, более 240 пострадали. Это были те, кто не желал нового витка национализма на Украине.

Ранее «360» писал, что к закладному камню памяти погибших в одесском Доме профсоюзов в Донецке люди несли ярко-алые гвоздики. Неравнодушные оставляли цветы под надписью: «Не забудем! Не простим!». В Москве прошла «Одесса. Помним»: возле украинского посольства собрались сотни активистов с портретами погибших, плакатами и букетами.

Память жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов предложили увековечить. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также сказал, что расправу над активистами протестного движения «Куликово поле» устроили украинские национал-радикалы, но никого не наказали.