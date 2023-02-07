Мир 07 февраля 2023, 02:42 США не захотели рвать связи с Китаем из-за инцидента с аэростатом Белый дом: США не собираются рвать связи с КНР из-за случая с аэростатом YouTube

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Соединенные Штаты поддерживают различные линии коммуникации с Китаем и не собираются их разрывать из-за происшествия с аэростатом. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для СМИ.

«Мы держали и будем держать открытыми линии коммуникации с Китаем», — заявила Жан-Пьер на вопрос журналиста о том, как администрация президента планирует продолжать дальнейшие отношения с КНР.

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Представитель Белого дома отметила, что после произошедшего с воздушным шаром американские власти вели активный диалог с китайской стороной. В переговорах участвовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Переговоры по поводу шара шли на различных уровнях, и мы напрямую контактировали с Китаем после того, как его сбили», — добавила Жан-Пьер.

Военные США сбили над своей территорией китайский аэростат. Специалисты ищут обломки для изучения. Китайская сторона заявила, что это их потерявший управление метеорологический зонд. Аэростат потерял контроль из-за сильного ветра, после чего произошло отклонение от заданного курса.