Мир 30 января 2024, 11:28 США не выведут войска из Сирии Нуланд: США не выводят войска из Сирии U.S. Department of Defense

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Власти США не выведут свои войска из Сирии. Об этом в эфире телеканала CNN Turk заявила первый заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд.

«Для начала позвольте мне прояснить ситуацию: мы не выводим войска из Сирии. События в Стамбуле показывают, что необходимо продолжать сотрудничество с Турцией в Сирии или Ираке», — заявила она.

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Нуланд отметила, что США и Турции сейчас нужно стремиться к укреплению двухсторонних отношений.

«Это было видно во время атаки на церковь в Стамбуле, это было видно в случае с атакой на нашу военную базу в Иордании. Поэтому мы сильно нуждаемся друг в друге», — добавила первый заместитель государственного секретаря.

В воскресенье, 28 января, двое человек в масках напали на католическую церковь в Стамбуле, погиб один человек. Турецкие правоохранители задержали более 50 человек в рамках расследования дела.