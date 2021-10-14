Администрация президента США Джо Байдена не собирается вводить санкции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Издание написало, что на введении санкций настаивает Конгресс США, однако администрация президента не спешит этого делать, пока государство возглавляет Джо Байден.

Как сообщила газета Politico, разногласия с президентом возникли с сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом, который неоднократно призывал остановить российский газопровод.

Politico уточнила, что сенатор использует свое положение для блокировки назначения более 20 дипломатов. Так он хочет донести до президента Джо Байдена свою позицию по вопросу с «Северным потоком — 2».

Администрация Байдена пыталась найти решение внутреннего конфликта с Крузом, сообщила газета. Однако тот заявил, что США должны ввести санкции.

«Но администрация Байдена ясно дала понять, сказал источник, что санкции не будут введены во время его президентства», — привела слова источника газета Politico.

Первую нитку газопровода «Северный поток — 2» уже начали заполнять голубым топливом.