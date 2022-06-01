США не хотят допустить конфликт между Россией и НАТО. Об этом заявил президент Джо Байден в колонке, опубликованной на сайте The New York Times.

«Покуда Соединенные Штаты или их союзники не подвергаются нападению, мы не будем напрямую вовлечены в этот конфликт ни посредством отправки американских войск для сражения на Украине, ни посредством нападения на российские вооруженные силы», — написал президент США.

Также Байден отметил, что Соединенные Штаты не призывают Украину наносить удары за пределами ее границ и не предоставляют Киеву такие возможности. По словам американского лидера, Вашингтон не имеет намерений затягивать конфликт «только лишь для того, чтобы причинить России боль».

Байден также подчеркнул, что Америка не увидела у России намерений использовать ядерное оружие.

«На данный момент у нас нет указаний на то, что Россия намерена использовать ядерное оружие на Украине», — сказал Байден

Американский лидер отметил, что любое применение ядерного оружия в любом масштабе является абсолютно неприемлемым, поскольку оно влечет за собой крайне серьезные последствия.